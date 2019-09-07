Экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной

В сети появились новые подробности развода экс-короля Малайзии Мухаммада V и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. Источники утверждают — бывший монарх считает ошибкой свадьбу с 27-летней русской красавицей. Об этом со ссылкой на зарубежное издание сообщает «Росбалт».

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Экс-король Малайзии сожалеет об отношениях с молодой российской моделью. Бывшего монарха оскорбило поведение Оксаны Воеводиной после расторжения брака. По его мнению, «Мисс Москва-2015» размещала в соцсетях слишком много личной информации. Также Мухаммаду V не понравилось, что его экс-супруга публикует в Instagram снимки с его присутствием уже после развода и без его ведома.

Оксана Воеводина и экс-король Малайзии сыграли пышную свадьбу в 2018 году. Ради возлюбленного модель приняла ислам и поменяла имя на мусульманское. В мае этого года у пары родился сын — Леон. Несмотря на появление малыша, супруги приняли решение расстаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Воеводина заявила — Мухаммада V обманула предыдущая жена.