Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Козерог, если вы играли в игру «Знакомства и секс», ожидайте грандиозных изменений. Мы говорим о партнере, который поклоняется вам, как будто вы перевоплотились в Клеопатру! Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник? Карты напоминают вам о необходимости заявить о себе. Дева, вы прошли такой долгий путь. Не позволяйте старым шаблонам самопожертвования взять верх над вами.
Овен — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Сегодня наступает новый этап для тех, кто играет в игру «Знакомства и секс». Проведите вправо для любви и откройте себя бесконечным возможностям. Или попросите своего лучшего друга посадить вас с человеком, которым вы бредили целую вечность.
Космический совет: вырвитесь из рутины и направляйтесь к шкафу для специй, чтобы создать бурю страстей в своей жизни.
Телец — гороскоп на сегодня, 7 сентября
У кармы есть способ покусать вас из-за спины, если вы решили действовать неосознанно, то есть. Учитывая, что вы связаны со своей высшей мудростью, вам не о чем беспокоиться, Телец. Расслабьтесь и наблюдайте, как Вселенная проявляется для вас множеством способов.
Это поэтическое правосудие в лучшем виде. Сегодня также приносит с собой напоминание о том, что баланс является ключом к вашему благополучию. Вы слишком много времени проводили вдали от своих близких? Сейчас самое время все исправить.
Космический совет: позвольте карме творить свою магию.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Настоящий тест на совместимость? Как вы можете выжить в штормовую погоду. Вы зашли так далеко, Близнецы. Вселенная теперь дает вам возможность наслаждаться наградами.
Некоторые из вас могут совершать долгий путь. Сосредоточьтесь на сходствах и найдите способы усвоить различия. Поверьте, что ваша связь будет только укрепляться отсюда.
Космический совет: для тех, кто хочет окунуться, сейчас самое время подумать об этом.
Рак — гороскоп на сегодня, 7 сентября
В каждом отношении два человека, Рак. Партнер призван помочь вам разделить бремя. Не стесняйтесь выражать свою потребность в поддержке. Сделайте уязвимость своей силой. Кроме того, вы всегда были там, чтобы поддержать их через их испытания и невзгоды.
Одинокие Раки, отпустите эмоциональное бремя раз и навсегда. Вы находитесь в процессе создания пространства для большей любви.
Космический совет: позвольте себе обратиться за помощью.
Лев — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Вы не устали от этой патовой ситуации? Пришло время взять на себя ответственность, Лео. Принесите свое самое подлинное Я к столу и посмотрите, как вы можете преодолеть свои проблемы.
Выход из вашего эго из уравнения поможет вам найти дружное решение. Разделяя свою сторону истории, помните, чтобы быть как можно более честным. Там, где есть любовь, нет места для суждений.
Космический совет: решение в пределах вашей досягаемости.
Дева — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Посмотрите, как вы лечите старые раны и избавляетесь от вредных привычек. Вы прошли долгий путь, Дева! Не попадайтесь в старую ловушку беспокойства о вещах, которые вы не можете контролировать. Эмоциональный шаг назад поможет вам обрести перспективу.
Помните, если вы боретесь, это нормально, чтобы обратиться за помощью. Ваш лучший друг будет более чем счастлив протянуть руку помощи через неприятности.
Космический совет: почувствуй всю боль, скорбь, а потом отпустите ее раз и навсегда.
Весы — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Сексуальное освобождение — главная тема для вас сегодня. На старом вы бы боялись спросить, чего он/она хочет. Новый вы, однако, усовершенствовали искусство брать жизнь за рога.
Ваша страсть к самоисследованию также пробудилась. Ваши откровения на этой неделе: у вас есть сила, чтобы курировать полноценную жизнь для себя, независимо от статуса ваших отношений.
Космический совет: хватайте жизнь за рога.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Вы наделены способностью говорить с эмоциональной силой и уверенностью. Сообщите свои потребности четко и кратко. Вы в долгу перед собой, Скорпион. Если вы слишком много пережили в своей голове, это ваш космический сигнал, чтобы ваши фантазии стали реальностью.
Не забудьте работать с потоком. Толкайтесь там, где это необходимо, но позвольте вещам идти своим чередом, если вы чувствуете, что плывете по течению.
Космический совет: выражайте свои потребности и желания.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Это время или радость, блаженство и эмоциональное наполнение. Все как и должно быть. Космические потоки переносят вас в хорошее место, Стрелец.
Карты также говорят об исполнении желаний. Если Вселенная удерживала вас и ваших возлюбленных вдали друг от друга, верьте, что теперь все пойдет к лучшему.
Космический совет: Вселенная благословляет вас во всех отношениях.
Козерог — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Подтверждение, которое поможет вам вернуть моджо на место: «Теперь я заслуживаю любви, романтики и радости — и всего добра, которое жизнь может мне предложить». Если вы играете в игру «Знакомства и секс», ожидайте грандиозных изменений. Мы говорим о партнере, который поклоняется вам, как будто вы перевоплотились в Клеопатру!
Используйте остроумие и очарование в своих интересах. Сегодняшний день также приносит напоминание о том, что забота о себе священна. Продолжайте дарить себе любовь и заботу, которых вы заслуживаете, независимо от статуса ваших отношений.
Космический совет: открой двери для любви.
Водолей — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Нашли себя в еще одном любовном треугольнике? Они не слышат ваш внутренний диалог, Водолей. Пришло время выразить свои истинные желания. Будьте уверены, чтобы не преувеличивать правду, чтобы сделать разговор более приятным.
Водолеи, которые нашли то, что искали, могут быть настроены поднять вещи на следующий уровень. Был ли у вас шанс представить достижения своей душевной команде? Ужин и напитки сегодня кажутся идеальной идеей.
Космический совет: вечеринка никогда никого не убивала.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 7 сентября
Все еще поправляетесь от вчерашнего перекуса? Никакое количество лимонной воды не заставит похмелье исчезнуть. Слово для мудрых: спросите себя, что вы вместо этого отрицаете.
Разговор, который вы избегали с самой собой. Перестаньте пытаться толкнуть дверь, которая гласит «на себя» и узнать, что предлагает вам Вселенная. Обращение к физической активности — хороший способ вывести застой из вашего тела и вернуть себя в состояние осознанности.
Космический совет: узнайте, что предлагает вам Вселенная.
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