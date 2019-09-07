Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

Козерог, если вы играли в игру «Знакомства и секс», ожидайте грандиозных изменений. Мы говорим о партнере, который поклоняется вам, как будто вы перевоплотились в Клеопатру! Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник? Карты напоминают вам о необходимости заявить о себе. Дева, вы прошли такой долгий путь. Не позволяйте старым шаблонам самопожертвования взять верх над вами.





Овен — гороскоп на сегодня, 7 сентября

Сегодня наступает новый этап для тех, кто играет в игру «Знакомства и секс». Проведите вправо для любви и откройте себя бесконечным возможностям. Или попросите своего лучшего друга посадить вас с человеком, которым вы бредили целую вечность.

Космический совет: вырвитесь из рутины и направляйтесь к шкафу для специй, чтобы создать бурю страстей в своей жизни.

Телец — гороскоп на сегодня, 7 сентября

У кармы есть способ покусать вас из-за спины, если вы решили действовать неосознанно, то есть. Учитывая, что вы связаны со своей высшей мудростью, вам не о чем беспокоиться, Телец. Расслабьтесь и наблюдайте, как Вселенная проявляется для вас множеством способов.

Это поэтическое правосудие в лучшем виде. Сегодня также приносит с собой напоминание о том, что баланс является ключом к вашему благополучию. Вы слишком много времени проводили вдали от своих близких? Сейчас самое время все исправить.

Космический совет: позвольте карме творить свою магию.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 7 сентября

Настоящий тест на совместимость? Как вы можете выжить в штормовую погоду. Вы зашли так далеко, Близнецы. Вселенная теперь дает вам возможность наслаждаться наградами.

Некоторые из вас могут совершать долгий путь. Сосредоточьтесь на сходствах и найдите способы усвоить различия. Поверьте, что ваша связь будет только укрепляться отсюда.

Космический совет: для тех, кто хочет окунуться, сейчас самое время подумать об этом.

Рак — гороскоп на сегодня, 7 сентября

В каждом отношении два человека, Рак. Партнер призван помочь вам разделить бремя. Не стесняйтесь выражать свою потребность в поддержке. Сделайте уязвимость своей силой. Кроме того, вы всегда были там, чтобы поддержать их через их испытания и невзгоды.

Одинокие Раки, отпустите эмоциональное бремя раз и навсегда. Вы находитесь в процессе создания пространства для большей любви.

Космический совет: позвольте себе обратиться за помощью.