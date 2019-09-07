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Со дна Балтийского моря исчезла германская подводная обсерватория

, 9:37 Видео 23

Стоимость оборудования Центра океанических исследований имени Гельмгольца составляла 300 тысяч евро. К расследованию подключилась полиция.

Фото : geomar.de

Германская подводная обсерватория мистическим образом исчезла со дна Балтийского моря. Станция работала на глубине с декабря 2016 года и была установлена в закрытой для движения судов зоне. Стоимость оборудования Центра океанических исследований имени Гельмгольца составляла 300 тысяч евро, сообщается на сайте Geomar.

Пропажу обсерватории обнаружили еще 21 августа, когда оборудование перестало передавать данные на поверхность. К месту дислокации станции были направлены дайверы, которые обнаружили на дне лишь обрывок оптоволоконного кабеля.

Twitter @ranimalculum

Ученые не склонны верить в то, что обсерваторию могло унести течением или некими морскими обитателями. Каждый из блоков станции весили более 500 килограммов. К расследованию дела подключилась полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водолазы нашли уникальные артефакты на затонувшем в Финском заливе старинном корабле. На острове Гогланд высадился десант центра подводных исследований Русского географического общества.

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