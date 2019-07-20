Водолазы нашли уникальные артефакты на затонувшем в Финском заливе старинном корабле

, 9:41 Эфирная новость 44

На острове Гогланд высадился десант центра подводных исследований Русского географического общества.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Белинский, 5-tv

Масштабные исследования подводных сокровищ Финского залива проводят специалисты Русского географического общества (РГО). Недалеко от острова Гогланд, его еще называют островом погибших кораблей, покоятся сотни судов. На этот раз цель экспедиции — английский корабль XIX века. 

Красота этих мест скрывает трагическую историю. Под водой в ближайшей округе — лежат сотни кораблей. Точную цифру назвать не может никто.

Цель водолазов — корабль XIX века, 150 лет назад он вез в Петербург английскую посуду. И вот со дна поднимают коллекцию предметов, такой нет ни у кого в мире, даже хрупкое стекло сохранилось.

Уникальные подводные съемки и первые сенсационные находки в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало, отправился в морское путешествие из Хельсинки на плоту с джакузи и прибыл в Таллин.

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