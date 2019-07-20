Водолазы нашли уникальные артефакты на затонувшем в Финском заливе старинном корабле

Масштабные исследования подводных сокровищ Финского залива проводят специалисты Русского географического общества (РГО). Недалеко от острова Гогланд, его еще называют островом погибших кораблей, покоятся сотни судов. На этот раз цель экспедиции — английский корабль XIX века.

Красота этих мест скрывает трагическую историю. Под водой в ближайшей округе — лежат сотни кораблей. Точную цифру назвать не может никто.

Цель водолазов — корабль XIX века, 150 лет назад он вез в Петербург английскую посуду. И вот со дна поднимают коллекцию предметов, такой нет ни у кого в мире, даже хрупкое стекло сохранилось.

Уникальные подводные съемки и первые сенсационные находки в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало, отправился в морское путешествие из Хельсинки на плоту с джакузи и прибыл в Таллин.