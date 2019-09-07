Самолет с задержанными на Украине гражданами РФ в рамках обмена вылетел в Москву

Самолет с российскими гражданами, которые были задержаны в Незалежной, вылетел в Москву 7 сентября в рамках договоренностей по обмену между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Only jet in many years towards Russia passes Kyiv Boryspil’s main terminal. pic.twitter.com/aIotIK549j — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.

На территорию Незалежной из московского «Внуково» также вылетели арестованные украинские моряки, которые были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на их адвоката.

Среди россиян, летящих домой, присутствует главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, Игорь Кимаковский, Владимир Цемах и другие, но отсутствует Руслан Гаджиев.

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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев в социальной сети сообщил, что поедет в аэропорт, встречать своего коллегу Кирилла Вышинского.

В воздушную гавань в Борисполь приехал глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, приземлился в столице Незалежной 7 сентября.

Вопрос об одновременном освобождении осужденных и задержанных граждан между Россией и Украиной стал прорабатываться в конце лета. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что данный обмен состоится в ближайшее время.