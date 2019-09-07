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Спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, сел в Киеве

, 10:43 Эксклюзивное фото 81

Также сообщается, что в аэропорт «Внуково» прилетел самолет с украинской символикой, на котором, предположительно, должны покинуть Россию украинские моряки.

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Фото, видео : 5-tv.ru, facebook @УНН - Українські Національні Новини

Спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, приземлился в столице Незалежной 7 сентября, пишет ТАСС. Кроме этого указывается, что лайнер с украинской символикой прилетел в московский аэропорт «Внуково», чтобы забрать моряков из Незалежной, которые были арестованы в РФ за нарушение государственной границы.

По данным РИА Новости, в РФ из Украины летят 33 человека в рамках договоренности об освобождении удерживаемых лиц.

Утром 7 сентября стало известно, что автобусы с украинскими гражданами выехали из «Лефортово» в аэропорт, а также 5-tv.ru публиковал фото задержанных на Украине граждан РФ, которых готовят к обмену.

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