Спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, сел в Киеве

Спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, приземлился в столице Незалежной 7 сентября, пишет ТАСС. Кроме этого указывается, что лайнер с украинской символикой прилетел в московский аэропорт «Внуково», чтобы забрать моряков из Незалежной, которые были арестованы в РФ за нарушение государственной границы.

По данным РИА Новости, в РФ из Украины летят 33 человека в рамках договоренности об освобождении удерживаемых лиц.

Утром 7 сентября стало известно, что автобусы с украинскими гражданами выехали из «Лефортово» в аэропорт, а также 5-tv.ru публиковал фото задержанных на Украине граждан РФ, которых готовят к обмену.