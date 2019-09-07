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  4. «Как корь»: Малышева поведала о нездоровой любви девушек к Григорьеву-Аполлонову

«Как корь»: Малышева поведала о нездоровой любви девушек к Григорьеву-Аполлонову

, 14:10 116

Телеведущая не понимает, почему родители не рассказывают детям о последствиях безответной влюбленности.

Фото : ТАСС/Геодакян Артем

Телеведущая Елена Малышева неожиданно поведала о нездоровой любви девушек к солисту Иванушки International — Андрею Григорьеву-Аполлонову в начале 2000 годов. По ее словам, происходящее с влюбленными в артиста юными особами можно было сравнить с корью, передает Teleprogramma.Pro.

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«У девушек было невротическое пристрастие к Андрюше. Они были просто не властны над собой. Порой все это приводило к трагическим ситуациям. Вспомните „Ромео и Джульетту“», — сказала Малышева во время одной из передач на «Русском радио».

Такая неожиданная беседа о Григорьеве-Аполлонове зашла, когда врач рассказывала о последствиях различных вредных привычек. Нездоровая любовь тоже входит в их число, считает Елена Малышева.

«Многие не понимают хрупкости и ценности жизни. Родители должны рассказывать, что такая нездоровая влюбленность проходит как корь», — заявила доктор, отметив, что сама она тоже очень волновалась за сына в период его взросления.

Решение проблемы Малышева видит в постоянных беседах родителей со своими детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая показала пищевод Бари Алибасова изнутри.

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