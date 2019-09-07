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«Не самая сильная сторона»: Игорь Крутой признался, что плохо танцует — видео

, 12:11 Видео 197

Российский композитор выложил в сеть ролик, на котором повторяет движения за Егором Кридом.

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Фото, видео : Instagram @igorkrutoy65

Композитор и продюсер Игорь Крутой в своем аккаунте в Instagram признался подписчикам, что плохо танцует. 65-летний музыкант выложил ролик, на котором во время выступления Егора Крида повторяет за ним танцевальные движения.

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На видео певец спрашивает у Игоря Крутого: «Вы помните танец?». Композитор начинает было двигаться под музыку, но в определенный момент смущается и Егор Крид обнимает его в знак поддержки.

«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — написал Игорь Крутой в описании публикации.

Подписчики продюсера отметили, что начать танцевать никогда не поздно. Главное — желание, а результат не заставит себя ждать.

«Так это же не танец. У вас с роялем такое танго, что рэперам и не снилось»

«Такой крутой и такой скромный талантище»

«Никогда не поздно начинать… Было бы желание, и результат будет…»

«Скромность и стеснение вас только украшает!» — поддержали маэстро пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о войне Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?

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