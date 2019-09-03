Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

Телеведущая Елена Малышева, получившая официальное разрешение на обнародования всех медицинских данных о лечении отравившегося «Кротом» Бари Алибасова, обсудила его диагноз с экспертами в телеэфире. Была также продемонстрирована и видеозапись эндоскопического исследования пищевода артиста.

Публика неоднократно пыталась уличить продюсера во лжи ради пиара и не верила, что он действительно выпил средство для прочистки водопроводных труб. Однако профессор Михаил Поцхверия, глава отделения токсикологии НИИ имени Склифосовского, где проходил лечение артист, подтвердил, что пациент поступил к ним с диагнозом «отравление прижигающей жидкостью». При этом, по словам медика, Алибасов был абсолютно трезв.

В свою очередь врач Юрий Тетерин указал на черные и красные фрагменты слизистой на записи эндоскопии при поступлении в больницу. По его словам, это признаки химических ожогов третьей и четвертой степени. На второй записи процедуры — спустя 11 дней — пищевод выглядит уже почти здоров.

Но это только выглядит. По словам Малышевой, Бари Алибасов очень рискует, уйдя из больницы и ему необходимо постоянное наблюдение врачей, чтобы не возникло осложнений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, создатель группы «На-На» продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в 4 июня 2019 года. Близкие сообщили, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав с соком из-за яркой упаковки. Сейчас артист судится с компанией-производителем. Из больницы Алибасов выписался уже 17 июня.