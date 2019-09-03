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  4. Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

, 19:41 482

Телеведущая получила официальное разрешение на обнародование всех медицинских данных об отравлении артиста и обсудила их с экспертами.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 98

Телеведущая Елена Малышева, получившая официальное разрешение на обнародования всех медицинских данных о лечении отравившегося «Кротом» Бари Алибасова, обсудила его диагноз с экспертами в телеэфире. Была также продемонстрирована и видеозапись эндоскопического исследования пищевода артиста.

Публика неоднократно пыталась уличить продюсера во лжи ради пиара и не верила, что он действительно выпил средство для прочистки водопроводных труб. Однако профессор Михаил Поцхверия, глава отделения токсикологии НИИ имени Склифосовского, где проходил лечение артист, подтвердил, что пациент поступил к ним с диагнозом «отравление прижигающей жидкостью». При этом, по словам медика, Алибасов был абсолютно трезв.

В свою очередь врач Юрий Тетерин указал на черные и красные фрагменты слизистой на записи эндоскопии при поступлении в больницу. По его словам, это признаки химических ожогов третьей и четвертой степени. На второй записи процедуры — спустя 11 дней — пищевод выглядит уже почти здоров.

Но это только выглядит. По словам Малышевой, Бари Алибасов очень рискует, уйдя из больницы и ему необходимо постоянное наблюдение врачей, чтобы не возникло осложнений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, создатель группы «На-На» продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в 4 июня 2019 года. Близкие сообщили, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав с соком из-за яркой упаковки. Сейчас артист судится с компанией-производителем. Из больницы Алибасов выписался уже 17 июня.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 98
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