Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги

Представители одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros занимаются разработкой идеи продолжения киносаги о Гарри Поттере, сообщает ФАН.

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На данный момент известно, что в планы студии входит адаптация для больших экранов повести «Проклятое дитя». Ее действие разворачивается вокруг детей главных героев — Альбус Поттер и Скорпиус Малфой отправляются в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори. Предположительно, в «Проклятом дите» снимется звездный состав киносаги — например, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Повесть заинтересовала Warner Bros., поскольку ее театральная постановка имела большой успех в Лондоне и в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможном романе между актерами «Гарри Поттера» — Эммой Уотсон и Томом Фелтоном.