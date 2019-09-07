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  4. Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги

Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги

, 14:46 66

Концерн по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. разрабатывает идею продолжения легендарной серии фильмов о волшебнике.

Фото : tvfeed.in

Представители одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros занимаются разработкой идеи продолжения киносаги о Гарри Поттере, сообщает ФАН.

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На данный момент известно, что в планы студии входит адаптация для больших экранов повести «Проклятое дитя». Ее действие разворачивается вокруг детей главных героев — Альбус Поттер и Скорпиус Малфой отправляются в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори. Предположительно, в «Проклятом дите» снимется звездный состав киносаги — например, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Повесть заинтересовала Warner Bros., поскольку ее театральная постановка имела большой успех в Лондоне и в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможном романе между актерами «Гарри Поттера» — Эммой Уотсон и Томом Фелтоном.

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Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги

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