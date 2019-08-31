Петросян подарил 30-летней возлюбленной помолвочное кольцо?

73-летний Евгений Петросян и его помощница 30-летняя Татьяна Брухунова вместе посетили церемонию закрытия сочинского музыкального фестиваля «Новая волна». Парочку уже давно подозревают в романтических чувствах друг к другу — совместный выход в свет лишь подогрел слухи о романе. К тому же, спутница комика пришла на светское мероприятие с «интересным» украшением на пальце.

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Владимир Веленгурин /«Комсомольская правда»

Татьяна Брухунова пришла на светское мероприятие не только в необычном платье — наряд представлял собой «сборную солянку» из оранжевых воланов, черного подола в красный цветочек и рукавов-«фонариков» с леопардовым принтом. Спутница Евгения Петросяна удивила гостей фестиваля еще и украшением на безымянном пальце правой руки. Инсайдеры уверены — кольцо с бриллиантом — помолвочное. Об этом сообщает Утро.ру.

Евгений Петросян развелся с супругой Еленой Степаненко в 2018 году. Почти сразу комика начали подозревать в тайном романе с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. В компании «юной» спутницы юморист старается выглядеть моложе своих лет. Недавно сатирик поразил фанатов кардинальной сменой имиджа: он заменил привычные деловые костюмы в своем гардеробе джинсами и футболками с необычными надписями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Петросяна рассказала о своих недостатках.