Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Неделя с 9 по 15 сентября пройдет под эгидой конфликта между мечтами и повседневной рутиной. В первой половине недели у многих людей может часто меняться настроение, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но не стоит переживать, эмоциональные качели уравновесит Сатурн, который в астрологии символизирует терпение и благополучие.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет узнать, в какую сферу потребуется бросить все силы, а какую лучше оставить в покое.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя выдастся благополучной. Особых потрясений ожидать не стоит, дни пройдут в комфортной обстановке. Эти обстоятельства помогут вам правильно относиться к жизни и радоваться тому, что вы имеете сейчас.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов продолжается очень гармоничный период, связанный с целеустремленностью, трудолюбием и общей собранностью. Иногда ваш небосклон могут омрачать «облака плохого настроения», но это ненадолго и сильно повлиять на вашу жизнь они не смогут.

Близнецы — гороскоп на неделю

А Близнецы наоборот переживают напряженный период. Постарайтесь избегать необдуманных высказываний, они обойдутся вам слишком дорого. Споры и конфликты могут сопровождать вас всю неделю, причем победивших в них не будет. Наоборот, все стороны испытают расстройство от происходящего. Отвлечься от негатива вам поможет хороший отдых: небольшая поездка или интересная литература. Также можно расслабиться за просмотром хорошего фильма.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит провести неделю в полной гармонии. Прежде всего, важным будет то, что простые домашние дела, вроде мытья посуды, будут поднимать вам настроение. Дела будут сделаны и настроение останется хорошее!

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Лев — гороскоп на неделю

Неделя Львов пройдет спокойно, но возможны резкие перепады настроения: то настойчивость и бесцеремонность, то лень и апатия. Чтобы устаканить эти два обстоятельства, направьте свои силы на достижение важных для вас целей. Помечтайте и отключите внутри себя циника.

Дева — гороскоп на неделю

Неделя с 9 по 15 сентября будет очень насыщенной у Дев. Это связано с особой осознанностью, которая подтолкнет вас задуматься о будущем и подвести итоги пройденного пути. Все это будет сопровождаться большим количеством энергии, которая только увеличит вашу трудоспособность. Чтобы избежать конфликтов, лучше самостоятельно взяться за то или иное дело, чем просить об этом других.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы ждет положительная неделя. Самочувствие будет прекрасное, что подтолкнет вас к общению и знакомству с новыми людьми.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет насыщенной и положительной. У представителей знака появится ощущение внутренней силы и ясности. Благодаря этому вы легко достигнете всех поставленных целей. Также вы можете направить эту энергию на то, чтобы наконец-то разобраться в себе, если это необходимо. Подумайте о том, что для вас важно.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы будут прибывать в основном в напряжении. Ваши большие планы, надежды и амбиции могут разрушить мелкие дела, которые необходимо решить сиюминутно. Чьи-то приземленные высказывания могут периодически опускать вас на землю с высоты ваших идей. Также лучше не ввязывайтесь в споры, даже если вы думаете, что победите.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов будет много энергии, которая позволит успеть вдове больше обычного и все это по делу, без промахов и ненужной суеты. Неделя будет очень продуктивной.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи проведут неделю в основном в спокойных чувствах. Единственное, что может разрушить ваш дзен — чрезмерная эмоциональность, обычно не очень вам свойственная.

Рыбы — гороскоп на неделю

Самая сложная неделя будет у Рыб. Главным образом это может проявляться через конфликты и обиды. Выяснение отношений и обсуждение этих ситуаций тоже ни к чему позитивному не приведут. Также возможны сложные и непредсказуемые ситуации в любовной сфере.

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