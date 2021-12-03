Диетологи советуют худеющим перекусывать перед сном

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Игорь Рязов
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Западные врачи опровергли постулат о том, что худеющим вредно есть на ночь и рассказали, какие продукты полезны.

Диетологи советуют худеющим перекусывать перед сном

Фото: www.globallookpress.com /Chris Robbins, /Simon Katzer

Западные диетологи опровергли постулат, гласящий, что желающим похудеть вредно есть перед сном. Наоборот, по их мнению, поздний перекус полезен для поддержания уровня сахара в крови во время сна и, соответственно, предотвращения появления жировых отложений. Это особенно актуально для больных диабетом.

Как пишет «Экономика сегодня», для позднего ужина идеально подойдут продукты с высоким содержанием белка и при этом с низким содержанием углеводов и жиров. Врачи рекомендуют съесть вареное яйцо, небольшой стейк, кусок рыбы, помидоры, огурцы, морковь, горстку миндаля или грецких орехов и йогурт без сахара. Главное — количество пищи должно быть небольшим, зато поглощать ее нужно, смакуя каждый кусочек и не отвлекаясь на телевизор, чтение или разговоры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью еды можно бороться с процессом старения.

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