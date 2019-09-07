Стало известно, что слушает Юлия Михайлова перед шоу «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михайлова призналась в любви к своему музыкальному кумиру — художественному руководителю ансамбля «Русская песня» Надежде Бабкиной.

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Актриса юмористического шоу призналась, что часто перед своими выступлениями слушает песни в исполнении любимой певицы. Юлия разместила в Instagram совместное с Бабкиной фото.

Instagram @mihalkova

« Скажу по секрету, перед сложными выступлениями нередко включаю в наушниках убаюкивающие романсы или звонкие, разудалые народные песни. Закрываю глаза и наслаждаюсь. Вслушиваюсь в каждую ноту », — подписала она снимок.

Михайлова также назвала Бабкину «золотым голосом эпохи» и добавила, что певица делает невероятно много для того, чтобы русская народная песня жила в сердцах миллионов россиян .

Подписчики, комментируя фото, сошлись во мнении, что «русские женщины — самые красивые в мире!».

Ранее актриса шоу «Уральские пельмени» поделилась с подписчиками фото с прогулки на яхте.