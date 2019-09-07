Стало известно, что слушает Юлия Михайлова перед шоу «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михайлова призналась в любви к своему музыкальному кумиру — художественному руководителю ансамбля «Русская песня» Надежде Бабкиной.
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Актриса юмористического шоу призналась, что часто перед своими выступлениями слушает песни в исполнении любимой певицы. Юлия разместила в Instagram совместное с Бабкиной фото.
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Михайлова также назвала Бабкину
Подписчики, комментируя фото, сошлись во мнении, что «русские женщины — самые красивые в мире!».
Ранее актриса шоу «Уральские пельмени» поделилась с подписчиками фото с прогулки на яхте.