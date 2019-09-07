Бой между Нурмагомедовым и Порье начался в Абу-Даби

В Абу-Даби начался главный бой турнира UFC 242 за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Накануне боя с Нурмагомедовым Порье назвал предстоящее событие моментом всей своей жизни. Россиянин же заявил, что у него на вечер всего один план: «валить и бить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Khabib has arrived!!!! #UFC242 Публикация от Dana White (@danawhite) 7 Сен 2019 в 10:31 PDT

Дома за боем Хабиба наблюдает его главный тренер и отец Абдулманап Нурмамгомедов. Перед началом встречи россиянин помолился и залез в клетку.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший чемпион мира по версии ProFC, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не сомневается в победе Нурмагомедова над Порье.