Бой между Нурмагомедовым и Порье начался в Абу-Даби

В Абу-Даби начался главный бой турнира UFC 242 за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Накануне боя с Нурмагомедовым Порье назвал предстоящее событие моментом всей своей жизни. Россиянин же заявил, что у него на вечер всего один план: «валить и бить».
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Дома за боем Хабиба наблюдает его главный тренер и отец Абдулманап Нурмамгомедов. Перед началом встречи россиянин помолился и залез в клетку.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший чемпион мира по версии ProFC, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не сомневается в победе Нурмагомедова над Порье.