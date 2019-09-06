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«Выиграет Хабиб»: Александр Емельяненко о бое Нурмагомедова и Порье

, 14:58 Эксклюзивное интервью 46

Бывший чемпиона мира по версии ProFC уверен, что победу в поединке, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, одержит российский боец.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Бывший чемпион мира по версии ProFC, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своем прогнозе на победу в поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

По словам Емельяненко, бой, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, выиграет россиянин.

«Что можно ожидать от этого боя?! Я лично буду от этого боя ожидать, и я уверен, что в этом бою выиграет Хабиб. Никогда победа не бывает легкой. То, что происходит на ринге, это самое простое и легкое, то, что стоит задача перед спортсменом. Вы не смотрите только на ринг. Вы посмотрите на тренировочный процесс, я знаю Хабиб гоняет вес. Это большой и тяжкий труд, для того, чтобы выиграть», — сказал Александр Емельяненко.

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо отметил, что каждый профессиональный спортсмен всегда трудится на результат и полностью отдает себя изнуряющим тренировкам.

«Но он же не лежит где-то там, не отдыхает, как большинство там, по желанию, в свое удовольствие приходят. Профессиональный спортсмен, он работает, трудится всегда на результат и отдает себя всего полностью тренировочному процессу. А то, что у него получается побеждать легко и быстро своих соперников, это не означает, что это легкие победы. Каждый бой — это тяжелый труд», — заключил Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предстоящем бое — Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье — кто кого?

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