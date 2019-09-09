Есть ли жизнь без лайков? Как популярность в сети сводит с ума миллионы людей на планете

Революция в социальных сетях. Крупнейшие компании хотят отменить лайки. Это главный критерий пользовательской активности. Народ в шоке. Особенно те, кто привык на этих самых лайках зарабатывать. Те самые блогеры-миллионеры со своими империями. Кажется, соцсети осознали, что пришло время спасать пользователей от серьезной зависимости. Когда-то они открыли этот ящик Пандоры. Подобно той самой мифологической героине, которая из-за своего любопытства выпустила на волю все беды и несчастья. Оставив только надежду.

Помимо того, что лайки превратились в сетевую валюту налицо патологическая, маниакальная страсть по «сердечкам» и «оттопыренным большим пальцам». Особенно страдают самые маленькие, наши дети — для них лайк — это не просто интернет-иконка. Это главная оценка их сетевой активности. К сожалению, лайки волнуют их больше, чем оценки в школе. И вот это откровенно пугает. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов о том, если ли жизнь после лайков. Подробности в репортаже.

У Дарины Холланд очень сложная жизнь.

«Встань, накрасься, нарядись, каблуки надень, в ресторан пойди, поешь, покури, попей. Это занимает практически целый день», — говорит блогер Дарина Холланд.

«Ваши формы не дают пройти…», — отмечает прохожий.

Одна радость — Даринины формы хорошо конвертируются… в лайки. Но теперь бездушная социальная сеть собралась лишить ее последних прелестей.

«Внимание для девушки — это важно. Многие мужчины этого не понимают», — считает блогер.

А кроме того, как теперь подозревать любимого в изменах?

«Как мы узнаем, что наш мальчик кому-то лайкнул?!» — говорит Дарина.

Коллеги Дарины по всему миру бьются в истерике.

«Я действительно хочу, хочу взять большой перерыв в социальных медиа. Потому что это невыносимо!» — признается блогер Микаела Теста.

Противоположный пол тоже негодует — грозит соцсетям судами и выставляет заокеанским угнетателям свои условия.

«Первое — запретить политику скрывания лайков на территории РФ. Второе требование — чтобы Роскомнадзор проконтролировал запрет этой политики. И третье требование — денежная компенсация в размере 500 тыс. рублей за мои моральные и нравственные страдания», — считает блогер-обзорщик Руслан Захаркин.

Вот тут и начинается самое интересное. Трясутся все эти «лайфстайл-эко-тревел-бьюти-ЛОМы» с накрученной репутацией, конечно, из-за денег. Конвертировать лайки в рубли до недавнего времени было легко и выгодно. Ни один к одному конечно, редкий лайк продашь дороже восьми копеек. Но тысячи сердечек в итоге приносят более чем солидный доход. Пипл лайкает.

*Лайфстайл — образ жизни блогера в его естественной среде обитания.

*ЭКО — показательная забота об экологии.

*Бьюти — блогер уверен, что это красиво.

*ЛОМ — Лидер общественного мнения.

Ученые констатируют, блогеры давно заменили собой поп-звезд. Огромная индустрия, которая каждый день говорит вашему ребенку — ты можешь также. Дети верят. Как следствие — нервные срывы, депрессии и попытки суицида.

«Что мне снимать почему у меня так мало лайков?»

«Я хотел спросить, почему так мало лайков?»

«У меня очень мало просмотров видео подписчиков и лайков»

«Я не знаю, как поднять свои лайки видео просмотры подписчиков. Мне это очень надо»

«Никто не пришел на фан-встречу. Пожалуйста, не обманывайте больше меня так. Я сейчас очень сильно расстроилась», — жалуются дети-блогеры.

«Его не хвалят, его не поощряют, и тогда он начинает думать, что что-то случилось серьезное в его жизни. С чем он ничего не может сделать», — считает психотерапевт Станислав Полторак.

И хорошо если ребенок просто поплачет. «Последнее селфи ради лайков» — заголовок, который появляется слишком часто. Люди, которые подсадили весь мир на лайки, теперь официально заявляют — именно такие случаи и подтолкнули их отказаться от сердечек.

«Сейчас я хочу поговорить об онлайн буллинге. Мы провели наше собственное исследование, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему и сейчас мы начали тестирование сервиса ограничения лайков», — говорит руководитель сети Instagram Адам Моссери.

Блогеры конечно же решили, что соцсети хотят забрать их рекламные деньги. Если не будет лайков, значит и раздутую популярность никто не оценит и не оплатит. Но профессионалы говорят — лайками рекламные бюджеты уже никто не меряет.

Есть и другая версия. Убирая лайки, западные соцсети еще сильнее запутывают пользователя. Так уже произошло, когда Facebook начал показывать новости в ленте не в хронологическом порядке, а по «специально разработанному алгоритму».

«Они превращают ленту новостей в Facebook искусственно в свое собственное „демократическое СМИ“, а по сути, инструмент пропаганды. По сути демократические СМИ на западе — это инструмент пропаганды. Это инструмент для того, чтобы подать те новости выборочно которые убедят человека в определенных взглядах на реальность», — считает генеральный директор PR-агентства Антон Вуйма.

И Эдвард Сноуден и Джулиан Ассандж соцсети иначе как «лучшим в мире инструментом слежки ЦРУ» никогда не называли, и оба поплатились, в том числе и за такие высказывания. Соцсетям просто следить надоело. Кажется, следующим шагом эволюции вполне может стать перепрограммирование пользователей прямо через экран смартфона.