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  4. «Зачем?» Звезда «Дома-2» Черно смутила юзеров готическим одеянием

«Зачем?» Звезда «Дома-2» Черно смутила юзеров готическим одеянием

, 11:29 Фото 44

Участница телестройки примерила на себя наряд, несоответствующий ее возрасту, считают пользователи Instagram.

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Фото, видео : Instagram @sasha_cherno93_official

Подписчики звезды телепроекта «Дом-2» Александры Черно набросились на нее с резкой критикой. По их мнению, 26-летняя дива, у которой в планах замужество и рождение детей, не может позволять себе легкомысленные готические образы, передает Утро.ру.

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Черно опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в коротком черном платье с элементами корсета и цепью, колготках в крупную сетку и босоножках на высокой шпильке.

«Может быть так всегда ходить?» — подписала она фотографию.

Instagram @sasha_cherno93_official

«Мне кажется, так могут одеваться артисты на сцену, на фотосет или подростки, которым хочется как-то выделиться. Но не взрослая девушка, которая хочет серьезности и собирается рожать детей», — высказалась в комментариях одна из подписчиц.

«Мда, ну, и прикид», — написал другой пользователь.

«Зачем?» — озадачился юзер.

Участница телестройки, в свою очередь, не стала отвечать на такие комментарии подписчиков.

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