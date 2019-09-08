Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Весы, ваше откровение в этот воскресный день: счастье — это не пункт назначения. Какое прекрасное чувство — налить себе стакан «Просекко» и понаблюдать за тем, как вес мира снимается с ваших плеч. Стрелец, сегодня приносит с собой напоминание, что дом становится домом, когда вы вкладываете в него энергию любви. Вместо того, чтобы выйти на бранч, подумайте над тем, чтобы призвать свою команду. Рыбы, это ваш важный момент. Вы готовы представить шедевр перед миром?





Овен — гороскоп на сегодня, 8 сентября

Если вы подходите ко всему с помощью грубой силы, пересмотрите план игры. Препятствие, с которым вы сталкиваетесь, требует от вас использования внутренней силы.

Язык любви универсален. Тем не менее, продолжайте оставаться самим собой.

Космический совет: говорите на языке любви.

«Валить и бить»: Нурмагомедов побил Порье в третьем раунде

Телец — гороскоп на сегодня, 8 сентября

Вы сделали грязную работу, Телец. Вселенная теперь дает вам возможность пожинать плоды своего труда. Плюс подтверждение того, что вы безграничны.

Когда ваше сердце и разум находятся в унисон, вы можете достичь всего, чего захотите. Вы — ваша самая творческая личность. Есть ли холст, который нужно покрасить? История, которая жаждет быть написанной? Позвольте себе соблазнить музу сегодня.

Космический совет: у вас есть инструменты, необходимые для создания магии.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 8 сентября

Два магическое число, Близнецы. Откройте себя для изучения этого партнерства. Начните с разрешения внутреннего конфликта, который мешает вам схватить быка за рога. Помните, что каждый человек приносит что-то уникальное.

Ваши межличностные отношения также освещаются сегодня. Почему вы не общаетесь каждый день? Вы появляетесь друг для друга, когда это важно — именно то, к чему призывает этот день.

Космический совет: осознайте ценность того, что другой человек приносит вам.

Рак — гороскоп на сегодня, 8 сентября

То, что не ломает тебя, делает вас сильнее. Вы, наконец, понимаете правду, стоящую за этим утверждением, собирая кусочки и собравшись вместе. То, что вам нужно иметь в виду, когда ваше низшее «я» угрожает стать лучше вас: карма может восстановить баланс.

Вы просто должны сидеть сложа руки, расслабляться и смотреть шоу. PS: продолжайте действовать из пространства целостности.

Космический совет: пусть карма восстановит равновесие.