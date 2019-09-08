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«Красавица!»: Звезда «Дома-2» Колисниченко похвасталась новым авто

, 4:24 Видео 78

Немецкая иномарка теперь красуется в гараже звезды.

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Фото, видео : Instagram @kolisnichenko_official

Недавно ставшая мамой Катя Колисниченко похвасталась подписчикам дорогостоящим приобретением. На своей странице в Instagram звезда «Дома-2» показала поклонникам недавно приобретенный автомобиль.

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«Не помню, я вам уже хвасталась, что у нас новая красивая машинка? Красавица наша! Ну что ж, поехали!» — рассказала Колисниченко в сторис, стоя на фоне новой семейной машины.

Как сообщает StarHit, даже в базовой комплектации новая немецкая иномарка стоит не менее трех миллионов рублей. Поклонники теряются в догадках о том, было ли авто благодарностью супруга Колисниченко за рождение сына или Катя заработала на машину благодаря своему Instagram-аккаунту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» Колисниченко показала видео с крестин сына.

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