Что чаще всего становится причиной болезней сердца

Риску сердечно-сосудистых заболеваний наиболее подвержены люди, которые курят, ведут малоподвижный образ жизни, а также диабетики и страдающие высоким уровнем холестерина. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на результаты крупномасштабного исследования.

По мнению международной группы ученых, вышеперечисленные факторы оказывают на сердце гораздо большее влияние, нежели наследственность. Специалисты уверены — образ жизни человека значительно сказывается на состоянии его здоровья и продолжительности жизни.

В рамках исследования были изучены данные 1075 человек в возрасте до 50 лет. 520 людей были абсолютно здоровы, у 555 была диагностирована ишемическая болезнь сердца.

Больше 70% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями пренебрегали физической активностью, курили или страдали от повышенного холестерина и диабета.

Медики советуют для сохранения сердца здоровым больше внимания уделять аэробным нагрузкам — это положительно влияет на состояние сердечной мышцы. В неделю рекомендуется посвящать не менее 4,5 часа пробежкам.

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