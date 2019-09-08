Владимир Путин отправил на пенсию старшего помощника главы СК Игоря Комиссарова

Российский президент Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России Игоря Комиссарова. Он решил уйти на пенсию по собственному желанию, отслужив 50 лет.

Во время работы в Следственном комитете генерал занимался защитой прав детей, в частности сирот и социально незащищенных семей. Общественный резонанс вызвала история, когда Игорь Комиссаров способствовал транспортировке для операции в РФ из Сирии мальчика, пострадавшего на родине.

Игорь Комиссаров служил в Группе советских войск в Германии, органах МВД, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете. Он два раза был в длительных командировках на Северном Кавказе, где получил контузию. Генерал награжден орденом Мужества и другими госнаградами.

Свое увольнение генерал-майора юстиции назвал новым «шагом на пути к победе».

«Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры», — цитирует слова Комиссарова издание «Коммерсантъ».

Как заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, генерал Комиссаров занимал жесткую позицию в деле отстаивания прав детей в дискуссиях с чиновниками.

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