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Избранный глава Ингушетии Калиматов принес присягу — видео

, 18:18 Видео 31

В Магасе 8 сентября состоялась инаугурация главы республики Махмуда-Али Калиматова.

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Фото, видео : Пресс-служба главы Ингушетии, 5-tv.ru

Избранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в воскресенье, 8 сентября, во время инаугурации в Магасе принес присягу на ингушском и русском языках, положив правую руку на экземпляр Конституции республики.

«Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия», — произнес Калиматов слова присяги.

После гимнов России и Ингушетии председатель Народного собрания региона вручил Калиматову штандарт руководителя субъекта.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, руководитель министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы и представители соседних республик.

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии избрали ранее на пост главы республики 60-летнего Калиматова. За него проголосовали 27 из 31 депутата.

Летом Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Калиматов.

Как рассказывал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин назначил Евкурова замминистра обороны.

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