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  4. Пиво вновь разрешат продавать на стадионах в России

Пиво вновь разрешат продавать на стадионах в России

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Минфин РФ поддержал инициативу о возвращении продажи слабоалкогольных напитков на стадионах во время официальных футбольных матчей.

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Фото, видео : DPA/TASS

Минфин России поддержал инициативу, в соответствии с которой на стадионах в России во время официальных футбольных матчей вновь будет разрешена продажа пива. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что продажа спиртных напитков во время игр не несет за собой негативных последствий, и в связи с этим не влияет на безопасность зрителей. Кроме того в Министерстве финансов отметили, что данная инициатива будет способствовать развитию рынка потребительских услуг.

При этом, вырученные с продаж слабоалкогольных напитков деньги намереваются направлять на развитие спорта, а также на улучшение инфраструктуры, повышение уровня комфорта для фанатов и обеспечение безопасности на спортивных мероприятиях.

В будущем продажи пива планируют организовать не только на футбольных матчах, но и на соревнованиях по другим видам спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечно худеющая Чехова поведала, как лучше пить пиво.

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