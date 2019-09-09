Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

В начале недели вам предстоит столкнуться с важным выбором. Не позволяйте ничему отвлекать вас от главного. Эта ситуация требует от вас задействовать все ваши силы. Посмотрите на общую картину, взвесьте все за и против, составьте список, если нужно. Правильный выбор откроет для вас целый новый мир.

Кажется, наступило сложное временя для большинства из вас. Шторм вызвал волнения и потрясения. Но именно сопротивление этой буре наносит еще больший вред. Думайте о жизни как о цикле, Близнецы. Возьмите тайм-аут, чтобы оплакать потерю, проанализировать и придумать новый план. Однако звезды советуют вам не унывать. Грядут перемены к лучшему.

Огонь внутри вас горит ярче, чем когда-либо. Позвольте этому желанию вместе с вашим самосознанием вести вас по пути успеха. Вы были созданы, чтобы жить великой жизнью, Тельцы. Эта глава вашей жизни требует прагматичных суждений. Принимайте решения только тогда, когда у вас есть все факты, и вы способны рассмотреть ситуацию со всех возможных точек зрения.

Эта неделя обещает новые начинания. Существует множество вариантов для выбора, и то, как вы воспользуетесь этими возможностями, полностью зависит от вас. Это ваш шанс построить стабильное будущее, Овны. Звезд рекомендуют вам начать неделю с «заземления» энергии. Плотно прижмите ноги к земле — это секрет того, чтобы не попасть в вихрь. PS: Верьте, что все будет реализовано в течение наступающего сезона. Кроме того, найдите минутку, чтобы по-настоящему увидеть окружающий вас мир и то, как он влияет на вас.

Начните неделю с «заземления», Овны. Найдите минутку, чтобы по-настоящему увидеть окружающий вас мир и то, как он влияет на вас. Львы, хватит витать в облаках. Вам необходимо сосредоточиться. Проанализируйте, что вас отвлекает от достижения важных целей. Весы, покажите, на что вы способны. У вас есть сумасшедшая творческая сторона, которую людям еще предстоит увидеть.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Львы, хватит витать в облаках. Вам необходимо сосредоточиться. Проанализируйте, что вас отвлекает от достижения важных целей. Множество возможностей движутся к вам. Так что пришло время покинуть зону комфорта в новом приключении. Ваши сумки упакованы? Путь вперед обещает быть долгим, поэтому убедитесь, что вы все спланировали заранее.

Космический совет: новое приключение ждет!

Дева — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Хватит задавать себе дурацкие вопросы, такие как «Нужно ли мне это?», «Получится ли у меня?», «Достойна ли я этого?». Вам не надоело постоянно сомневаться в себе, Девы? Наступает период, когда вам просто необходимо отпустить суждения и предубеждения, чтобы проявить себя. Покажите всему миру, как выглядит ваше самое подлинное «я», то, которое не боится переступать границы зоны комфорта, не боится рисковать и хочет изменить свою жизнь к лучшему.

Космический совет: покажите себя настоящего.

Весы — гороскоп на сегодня, 9 сентября

На этой неделе вам предстоит осознать, что вы находитесь на вершине вашей горы. Со стороны может показаться, что все ваши успехи достаются вам без особых усилий. Но только вы знаете, через что вам пришлось пройти, чтобы попасть туда, где вы сегодня. Продолжайте воплощать свои идеи в реальность. Вы находитесь в процессе создания своей лучшей жизни. Что же до злопыхателей и скептиков? Они не заслуживают вашего времени и энергии.

Космический совет: покажите, на что вы способны!

Скорпион — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Все налаживается, хоть вы еще и не видите этого. Верьте, что все происходит за кулисами, Скорпионы. Секрет в том, что вам необходимо сосредоточиться на достижении глобальных целей, а не продолжать вкладывать силы в работу, которая приносит лишь мелкие, но незамедлительные результаты. Ваш звездный час ближе, чем вы думаете. Вы сможете использовать свой успех, чтобы оказать положительное влияние на близких и привлечь еще больше выгодных возможностей. Воплотите свой план в жизнь!

Космический совет: готовьтесь, ваш звездный час уже близко.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Единственная причина, по которой вам больно, в том, что вы слишком крепко держитесь, Стрельцы. Вам стоит отпустить. Вещи не всегда складываются так, как вы хотите, и это нормально. Пусть «один шаг за раз» будет вашей мантрой. На данный момент вам стоит сосредоточиться на переходе на другую сторону. PS: не позволяйте вашей потребности в комфорте быть причиной, по которой вы не оставляете место для позитивных изменений.

Космический совет: один шаг за раз.

Козерог — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Жизнь — ваш учитель, Козероги. Он предлагает вам уроки, чтобы узнать, насколько вы сильны и выносливы. Звезды рекомендуют вам попросить инструкцию у Вселенной, когда все вокруг начинает казаться слишком сложным и запутанным. Однако вам стоит также спросить и себя, почему вы делаете работу, которую делаете? Выход из вашей обычной рутины даст вам очень необходимую перспективу. Некоторые из вас могут встретить гида или наставника, который сможет помочь вам выйти из трудного положения. Космический совет: найдите выход из лабиринта рутины.

Водолей — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Внутренний мир — это то, где находится магия, Водолеи. Послушайте, что говорит вам мудрый человек внутри. Вам не понадобится другой знак, чтобы преследовать свою высшую цель. Для некоторых из вас открывается мир мифов и загадок. Есть ли человек, который считает вас достойным? Время для изучения этой связи пришло.

Космический совет: врата тайны теперь открыты.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 9 сентября

Какое прекрасное же время наступает для вас, Рыбы. Вы не только учитесь на своих прошлых ошибках, но и понимаете, как реализовать жизненные уроки. Не удивительно, что ваша работа процветает вместе с вами. Хорошая новость: сезон урожая не за горами, так что продолжайте работать. Не забывайте постоянно балансировать между работой и жизнью вне ее.

Космический совет: сезон сбора урожая не за горами.