Андрей Чибис уверенно лидирует на губернаторских выборах в Мурманской области

В субъектах, где выбирали губернаторов, практически везде обработали все бюллетени. Результаты, конечно, пока считаются предварительными. Первыми отчитались на Сахалине. Уже можно говорить о победе исполняющего обязанности губернатора, самовыдвиженца Валерия Лимаренко, он набрал чуть больше 56% голосов. У его ближайшего преследователя, депутата Госдумы Алексея Корниенко от КПРФ результат гораздо ниже — 24%.

Еще один самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья, причем очень уверено. В его поддержку проголосовали почти 90% избирателей. Соперники безнадежно отстали.

Шесть кандидатов претендовали на должность губернатора в Мурманской области, в том числе глава региона Андрей Чибис от «Единой России». К этой минуте, после обработки 99,83% протоколов, он набирает около 60,07% голосов. По словам Чибиса, выборы прошли без срывов, а явка превысила результаты пятилетней давности.

«Наша задача — обеспечить законность, легитимность, четкую организацию выборов. Мы к этому готовились. Пока никаких жалоб, сигналов, сбоев в голосовании нет», — сказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Хорошую явку отмечают в Вологодской области. Действующий руководитель региона Олег Кувшинников после обработки 90% бюллетеней набирает больше 62% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в России подводят итоги Единого дня голосования.