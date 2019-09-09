Видео: В России подводят итоги Единого дня голосования

В России в эти минуты подводят итоги Единого дня голосования — одного из самых масштабных за последние годы. Выборы разного уровня прошли во всех 85 субъектах. Самое пристальное внимание к 16 регионам, где выбирали губернаторов. И вот такая закономерность: по предварительным данным — во всех избирательных компаниях лидируют действующие главы регионов, или исполняющие обязанности. И всем им, опять же по предварительным данным, удалось победить уже в первом туре.

Кроме того, в 13 регионах прошли выборы в местные законодательные собрания. Здесь в центре внимания Москва, где шла борьба за кресла в Мосгордуме. За своего кандидата голосовал и Владимир Путин. Журналистам признался, что лично его не знает, но надеется, что он порядочный человек. Президента также спросили, не хотелось бы ему, чтобы претендентов было больше. Глава государства объяснил: «количество не всегда означает качество».

«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества. Надеюсь, что у нас достойные кандидаты», — заявил Владимир Путин.

В Центризбиркоме отметили, что средняя явка в Единый день голосования превысила предыдущие показатели. Серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, не зафиксировано. Хотя глава ЦИК Элла Памфилова уже высказалась за отмену итогов на двух участках в Орловской области — судя по всему, там произошли вбросы бюллетеней. Памфилова также поручила тщательно расследовать все жалобы.

«Надо разобраться досконально. Если есть основания, то надо полностью по всему округу отменять выборы. Если основания сомнительные, то надо устанавливать истину и делать так, как положено. Не надо ничего скрывать и не надо ничего натягивать», — отметила Элла Памфилова.

Сайт ЦИК подвергся нескольким крупным хакерским атакам накануне и в день выборов. Все они были отбиты в штатном режиме, на работе интернет-ресурса это никак не отразилось.

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