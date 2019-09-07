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Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет совместной жизни

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Московский суд официально расторг брак звезды и его супруги Татьяны Морозовой.

Фото : © РИА Новости/ Владимир Вяткин

В Москве, 5 сентября суд официально расторг брак Михаила Ширвиндта и его жены Татьяны Морозовой. Об этом сообщает URA.RU.

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Телеведущий прожил с супругой 30 лет. У них родилась дочь Александра. Для Михаила Ширвиндта брак с Татьяной Морозовой стал вторым по счету. На бракоразводном процессе в суде экс-супруги не присутствовали, заявив — тяжбы и разбирательства им не интересны. К тому же, незадолго до этого знаменитость утверждал: с бывшей женой они не живут уже восемь лет, и официальное расторжение отношений — всего лишь формальность.

По некоторым данным, развод Михаила Ширвиндта и Татьяны Морозовой произошел из-за слишком частых заграничных командировок главы семьи. Это подтверждает тот факт, что сразу после объявления о разрыве с супругой телеведущий без зазрения совести отправился в путешествие по Армении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Ширвиндт прокомментировал появившуюся информацию о своем разводе.

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