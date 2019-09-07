Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет совместной жизни

В Москве, 5 сентября суд официально расторг брак Михаила Ширвиндта и его жены Татьяны Морозовой. Об этом сообщает URA.RU.

Экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной

Телеведущий прожил с супругой 30 лет. У них родилась дочь Александра. Для Михаила Ширвиндта брак с Татьяной Морозовой стал вторым по счету. На бракоразводном процессе в суде экс-супруги не присутствовали, заявив — тяжбы и разбирательства им не интересны. К тому же, незадолго до этого знаменитость утверждал: с бывшей женой они не живут уже восемь лет, и официальное расторжение отношений — всего лишь формальность.

По некоторым данным, развод Михаила Ширвиндта и Татьяны Морозовой произошел из-за слишком частых заграничных командировок главы семьи. Это подтверждает тот факт, что сразу после объявления о разрыве с супругой телеведущий без зазрения совести отправился в путешествие по Армении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Ширвиндт прокомментировал появившуюся информацию о своем разводе.