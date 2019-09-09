  1. Пятый канал
  4. Полное фиаско: В Париже организаторы жестоко оскорбили Албанию на Евро-2020

Полное фиаско: В Париже организаторы жестоко оскорбили Албанию на Евро-2020

, 14:07 Эфирная новость 39

Сначала прозвучал гимн другой страны, а потом и извинения принесли не им, перепутав с Арменией.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Philippe LECOEUR, via www.imago-, 5-tv.ru

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 24

В Париже отборочный матч чемпионата Европы по футболу для организаторов обернулся фиаско.

Французы принимали у себя команду из Албании. Но вместо национального гимна балканской страны включили гимн Андорры, к немалому удивлению и футболистов, и болельщиков.

Этих секунд диктору матча хватило, чтобы осознать ошибку. Он принес извинения, но не Албании, а… Армении. Фанаты от негодования чуть не разрушили трибуны стадиона. Пришлось извиняться повторно, и на этот раз уже без ошибок. Впрочем, для албанцев день явно не задался — они проиграли хозяевам поля 1 — 4.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 9 сентября, России в рамках отборочного тура Евро-2020 встретится с Казахстаном.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 24
9 сент
Матч Россия — Казахстан: Где посмотреть прямую трансляцию или онлайн 9 сентября
7 сент
«Расслабляться рано»: Черчесов о победе сборной России над Шотландией
6 сент
«На кураже!»: сборная России одержала победу над Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020
16 июл
Видео: Около миллиона человек хотят посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге
13 июн
Матч звезд в Петербурге закончился со счетом 16:16 — видео
12 июн
Прием заявок на билеты Евро-2020 стартовал 12 июня
12 июн
Видео: звезды сборной России обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче
11 июн
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
11 июн
Видео: Беглов провел заседание по вопросам подготовки к Евро-2020
8 июн
Сборная России одержала рекордную победу над Сан-Марино

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +13°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

15:14
Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политрекламе в день тишины
14:54
Звезда сериала «Бригада» чуть не лишилась 250 тысяч рублей
14:48
Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка
14:39
Ученые выяснили судьбу древнего материка Андрии
14:31
ОДК планирует создать замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
14:21
Опубликовано видео нападения на сотрудника московского магазина

Сейчас читают

«Прелесть!»: Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать
В Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево
«Сделали лохудру!»: лохматая Пегова с жутковатым макияжем показала закулисье

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев