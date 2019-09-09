Полное фиаско: В Париже организаторы жестоко оскорбили Албанию на Евро-2020

В Париже отборочный матч чемпионата Европы по футболу для организаторов обернулся фиаско.

Французы принимали у себя команду из Албании. Но вместо национального гимна балканской страны включили гимн Андорры, к немалому удивлению и футболистов, и болельщиков.

Этих секунд диктору матча хватило, чтобы осознать ошибку. Он принес извинения, но не Албании, а… Армении. Фанаты от негодования чуть не разрушили трибуны стадиона. Пришлось извиняться повторно, и на этот раз уже без ошибок. Впрочем, для албанцев день явно не задался — они проиграли хозяевам поля 1 — 4.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 9 сентября, России в рамках отборочного тура Евро-2020 встретится с Казахстаном.