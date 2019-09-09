Медведев извинился перед болельщиками после проигрыша Надалю на US Open

Российский тенисист Даниил Медведев отчаянно сражался за победу на турнире US Open, однако титул чемпиона все же достался второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю.

Впрочем, бились спортсмены на равных. Финал оказался, что называется валидольным — удача то и дело переходила от одного к другому. Поединок продолжался почти пять часов, и до последней минуты никто не мог с уверенностью сказать, кто станет чемпионом. Вырваться вперед испанцу помогли опыт и выдержка. Россиянин уступил, но для него это — всего лишь первый финал турнира Большого шлема.

К слову, на трибунах была замечена звездная пара — актриса Кэтрин Зэта Джонс и Майкл Дуглас, который, пожалуй, был единственным спокойным болельщиком на стадионе. Эмоции у всех остальных, в том числе и у его супруги, просто зашкаливали.

В конце встречи Даниил Медведев решил извиниться перед болельщиками.

«Благодарю болельщиков за поддержку. Сначала я отнесся к вам не очень хорошо, но это в прошлом. В третьем сете я думал, как буду оправдываться перед вами за быстрое поражение, но вы помогли мне продлить матч. Из-за вас я бился как сумасшедший. Вы дали мне силы для борьбы. Вы можете меня освистывать, но я все равно вас люблю», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Ранее взаимоотношения с поклонниками у россиянина складывались не очень удачно. Все помнили неприятный инцидент на другом матче также в Нью-Йорке, когда Медведев показал перед зрителями, среди которых были дети, средний палец. Но после такого финала, который показал 23-летний теннисист, многое ему простилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены с 2005 года не выходили в финал «Большого шлема».