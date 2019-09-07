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  4. Выполнивший лучший крученый удар Денис Медведев вышел в финал US Open

Выполнивший лучший крученый удар Денис Медведев вышел в финал US Open

, 4:02 Видео 25

Россияне не играли в финале турниров «Большого шлема» с января 2005 года.

Фото : REUTERS/ Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Денис Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале US Open. Впервые с января 2005 года россияне будут представлены в итоговых встречах турниров «Большого шлема».

Матч продолжался 1 часа 57 минут, а лучшим в этом полуфинале был признан крученый Медведева при счете 15:15 в 12-м гейме первого сета.

В финале, который состоится в ночь на понедельник, 9 сентября, россиянин встретится с победителем полуфинальной встречи между итальянцем Маттео Барреттини и испанцем Рафаэлем Надалем.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью ТАСС назвал победу Медведева героизмом, так как Димитров старше и более опытный игрок на что, по мнению тренера россиянин «проявил русскую настойчивость, характер и свою харизму победителя, которая заложена в нем».

Ранее 5-t.ru рассказывал о победе сборной России по футболу над шотландцами в отборочном матче Евро-2020.

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