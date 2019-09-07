Выполнивший лучший крученый удар Денис Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Денис Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале US Open. Впервые с января 2005 года россияне будут представлены в итоговых встречах турниров «Большого шлема».

Матч продолжался 1 часа 57 минут, а лучшим в этом полуфинале был признан крученый Медведева при счете 15:15 в 12-м гейме первого сета.

Medvedev secures the point with this forehand winner on his way to earning a spot in the #USOpen finals in today’s AI Highlight of the Day, insights by @IBM Watson. #IBMsports pic.twitter.com/NoKx2dzp75 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019

В финале, который состоится в ночь на понедельник, 9 сентября, россиянин встретится с победителем полуфинальной встречи между итальянцем Маттео Барреттини и испанцем Рафаэлем Надалем.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью ТАСС назвал победу Медведева героизмом, так как Димитров старше и более опытный игрок на что, по мнению тренера россиянин «проявил русскую настойчивость, характер и свою харизму победителя, которая заложена в нем».

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