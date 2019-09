Выполнивший лучший крученый удар Денис Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Денис Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале US Open. Впервые с января 2005 года россияне будут представлены в итоговых встречах турниров «Большого шлема».

Матч продолжался 1 часа 57 минут, а лучшим в этом полуфинале был признан крученый Медведева при счете 15:15 в 12-м гейме первого сета.

Medvedev secures the point with this forehand winner on his way to earning a spot in the #USOpen finals in today’s AI Highlight of the Day, insights by @IBM Watson. #IBMsports pic.twitter.com/NoKx2dzp75