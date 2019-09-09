Помощник Зеленского рассказал о прошедших переговорах с Путиным

Обмен заключенными между Россией и Украиной, по мнению Андрея Ермака — помощника украинского президента Владимира Зеленского — стал возможен исключительно благодаря прошедшим между главами государств переговорам. Об этом сообщают «Известия».

«Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения» , — заявил советник лидера Незалежой.

По словам Андрея Ермака, в ходе переговоров главы государств не позволяли себе повышать голос и общались на равных.

«Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов », — утверждает Ермак.

По мнению помощника украинского президента, некоторые сложности с осуществлением процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной возникли исключительно из-за юридических формальностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной.