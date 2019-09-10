Видео: Во Владивостоке морпех спас тонущего мужчину во время шторма

В Приморском крае шторм на побережье, однако один из отдыхающих в бухте Стеклянная решил покорить трехметровые волны. Мужчина не рассчитал силы и начал тонуть. Надо сказать, в этот момент на пляже находились сотни человек и никто не пришел на помощь, зато достали мобильные телефоны и с удовольствием снимали происходящее.

На счастье, смельчак нашелся — он привязал к себе спасательный жилет и смог доплыть до утопающего. Спасителем оказался 26-летний морской пехотинец Илья Дулеба. Который сразу после спасения скромно покинул пляж. Зато теперь благодаря многочисленным видео его разыскали и хотят представить к награде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прогулочный катер затонул у побережья Судака. По предварительной информации, из воды спасены 13 человек.