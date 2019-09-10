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  4. «Паранойя»: В МИД РФ прокомментировали данные об отзыве шпиона США из России

«Паранойя»: В МИД РФ прокомментировали данные об отзыве шпиона США из России

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Согласно информации телеканала CNN, американские власти предприняли решение об эвакуации агента из-за угрозы возможного разоблачения.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали данные телекомпании CNN, согласно которым американские власти в 2017 году вывезли из России одного из своих самых ценных агентов из-за возможного разоблачения.

Как сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники, решение об эвакуации шпиона было предпринято вскоре после того, как состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым и занимавшим в тот момент должность российского посла в США Сергеем Кисляком в мае 2017.

По информации CNN, в ходе переговоров обсуждались секретные данные израильской разведки о действиях боевиков ИГ* в Сирии и, хотя рассматриваемые вопросы не имели прямого отношения к агенту, спецслужбы США начали опасаться вероятного разоблачения шпиона.

В МИД России отметили, что информацию об эвакуации агента могут оценить в ЦРУ, при этом добавив, что данные о встрече Трампа с Лавровым не соответствуют действительности.

«А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывали. Чистой воды паранойя», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала представленные данные неточными, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Джерри Ли признался, что шпионил в пользу КНР.

* — запрещена в РФ

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