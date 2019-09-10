Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

Германский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в понедельник, 9 сентября, был тайно доставлен в клинику имени Жоржа Помпиду. Знаменитого спортсмена госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии на скорой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Издание отмечает, что транспортировка Михаэля Шумахера по медицинскому учреждению проходила с соблюдением мер предосторожности. Носилки с гонщиком были плотно накрыты чехлом так, что не было видно ни лица, ни тела спортсмена.

Предположительно, Михаэлю Шумахеру будут вводить стволовые клетки в рамках намеченного лечения. Процедура должна пройти 10 сентября.

Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы 29 декабря 2013 года во французских Альпах. Спортсмен споткнулся о камень под снегом и разбил голову о выступ скалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший директор Шумахера рассказал о состоянии гонщика.