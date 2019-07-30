Красный барон не сдается: Бывший директор Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт сообщил о состоянии здоровья Михаэля Шумахера после травмы на горнолыжном курорте.

Родственники прославленного гонщика не любят распространяться о состоянии спортсмена. Однако недавно стало известно, что, по словам Тодта, у Михаэля «наблюдается прогресс». Бывший директор Шумахера рассказал, что они даже смотрели вместе «Формулу-1».

«Я всегда аккуратен в таких заявлениях, но это правда. Мы смотрели вместе с Михаэлем Шумахером гонку у него дома в Швейцарии», — рассказал Тодт изданию Daily Mail.

Тодт является близким другом гонщика. По словам Жана, «Красный барон» не сдается и продолжает бороться.

«Конечно, я надеюсь, что он делает успехи в лечении и мы однажды снова его увидим», — добавил Тодт.

Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы 29 декабря 2013 года во французских Альпах. Спортсмен споткнулся о камень под снегом и разбил голову о выступ скалы. Шлем треснул, но спас ему жизнь. Долгое время «Красный барон» находился в состоянии комы, за ним ухаживает его семья в Швейцарии. Официальной информации семьи о том, пришел ли он в себя и каково его состояние здоровья пока не поступало.

«Сергей Зверев, это вы?»: Поклонники не узнали Барановскую в новом образе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые после травмы Михаэль Шумахер появился на публике.