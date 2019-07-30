Красный барон не сдается: Бывший директор Шумахера рассказал о состоянии гонщика

, 22:36 12

О самочувствии гонщика «Формула-1» рассказал президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт.

Фото : Reuters / PSQ/YL

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт сообщил о состоянии здоровья Михаэля Шумахера после травмы на горнолыжном курорте.

Родственники прославленного гонщика не любят распространяться о состоянии спортсмена. Однако недавно стало известно, что, по словам Тодта, у Михаэля «наблюдается прогресс». Бывший директор Шумахера рассказал, что они даже смотрели вместе «Формулу-1».

«Я всегда аккуратен в таких заявлениях, но это правда. Мы смотрели вместе с Михаэлем Шумахером гонку у него дома в Швейцарии», — рассказал Тодт изданию Daily Mail.

Тодт является близким другом гонщика. По словам Жана, «Красный барон» не сдается и продолжает бороться.

«Конечно, я надеюсь, что он делает успехи в лечении и мы однажды снова его увидим», — добавил Тодт.

Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы 29 декабря 2013 года во французских Альпах. Спортсмен споткнулся о камень под снегом и разбил голову о выступ скалы. Шлем треснул, но спас ему жизнь. Долгое время «Красный барон» находился в состоянии комы, за ним ухаживает его семья в Швейцарии. Официальной информации семьи о том, пришел ли он в себя и каково его состояние здоровья пока не поступало.

«Сергей Зверев, это вы?»: Поклонники не узнали Барановскую в новом образе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые после травмы Михаэль Шумахер появился на публике.

Читайте также

+10° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

22:36
Красный барон не сдается: Бывший директор Шумахера рассказал о состоянии гонщика
22:22
Путин подписал закон, направленный на сдерживание цен на бензин и дизель
22:05
Фото: жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови
21:54
«Девочка-сорванец»: Ксения Бородина поделилась романтическим фото с мужем
21:39
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве
21:18
Борьба обостряется: Ученый предсказал глобальный дефицит воды на Земле

Сейчас читают

Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах
Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей
Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги