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«Не рассчитал»: Дима Билан извинился за странное поведение на концерте в Самаре

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Певец признался, что употреблял алкоголь перед концертом.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан извинился за концерт в Самаре на Дне города. Выступление певца на празднике вызвало возмущение зрителей. По словам поклонников, музыкант вел себя неадекватно и вышел на сцену в нетрезвом виде.

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Артист признался, что действительно употреблял спиртное перед концертом. Он извинился за свое поведение и пообещал, что больше не разочарует своих фанатов.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке, выпил коньяк, не рассчитал», — поделился исполнитель.

Билан рассказал, что в последнее время придерживался строгой диеты из-за проблем с желчным пузырем и пищеводом. Он уже долгое время не употреблял алкоголь, что, по всей видимости, сыграло с ним «злую шутку».

В знак извинения музыкант готов провести бесплатный концерт для жителей Самары и подарить городу детскую площадку.

«Но главное — я хочу на концерте посмотреть вам в глаза и извиниться лично, потому что я вас очень сильно люблю, уважаю, и вы для меня — очень большой смысл», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Самары обратились к городским властям с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Диму Билана.

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