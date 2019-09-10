«Не рассчитал»: Дима Билан извинился за странное поведение на концерте в Самаре

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан извинился за концерт в Самаре на Дне города. Выступление певца на празднике вызвало возмущение зрителей. По словам поклонников, музыкант вел себя неадекватно и вышел на сцену в нетрезвом виде.
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Артист признался, что действительно употреблял спиртное перед концертом. Он извинился за свое поведение и пообещал, что больше не разочарует своих фанатов.
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Билан рассказал, что в последнее время придерживался строгой диеты из-за проблем с желчным пузырем и пищеводом. Он уже долгое время не употреблял алкоголь, что, по всей видимости, сыграло с ним «злую шутку».
В знак извинения музыкант готов провести бесплатный концерт для жителей Самары и подарить городу детскую площадку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Самары обратились к городским властям с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Диму Билана.