Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Необязательно звонить друг другу каждый день или делать громкие заявления в социальных сетях. Хватит играть на публику, посторонние люди этого все равно не оценят. Сегодня Вселенная напоминает вам, кто ваши настоящие друзья. Помните, что это нормально, когда вы просите близких оказать вам поддержку. Те, кто находятся в преданных отношениях, обнаружат, что они вступают в период гармонии и эмоциональной стабильности. PS: это всегда хорошее время, чтобы выразить свои чувства другим.

Близнецы, наверняка вы чувствуете, что находитесь во власти обстоятельств, которые мешают вам увидеть, как прекрасен мир. Отпустите страх, что каждое действие вернет вас на несколько шагов назад. Выйдите из своей зоны комфорта, независимо от того, насколько безопасно вы чувствуете себя внутри. Сегодняшний день вам дан для того, чтобы заново расправить крылья.

Это трудное время для вас, Тельцы. Звезды говорят, что многим из вас предстоит пережить потерю, боль и разлуку. Однако сегодняшний день принесет с собой поминание, что еще не все потеряно. Возможно некоторые недоразумения и создают проблемы. Поговорите с тем, беседы с кем вы давно избегали. Необходимо прояснить ситуацию. Наверняка, таким образом удастся избежать серьезных неприятностей в будущем. PS обратите внимание на своих близких. Те, кто любят вас, заставят вас почувствовать себя в безопасности, независимо от того. Что происходит.

Овны, в вас нуждаются насколько же, насколько и вы нуждаетесь в других людях. Наступает фаза вашей жизни, которая потребует от вас стать самой активной версией себя. Осознайте, чего вы действительно желаете. Скоро вам предстоит встретить единомышленника, который поможет вам добиться вашей цели. Говоря о желаниях, вам предстоит научиться перестать испытывать чувство вины и стыда за то, чего вы хотите. PS: будьте готовы открыть новую главу в своем путешествии с сексуальным освобождением.

Прекратите быть столь серьезными, Рыбы. Звезды напоминают вам о важности быть более простыми и легкими, а также уметь экспериментировать с новым. Вы знаете, что значит по-настоящему быть сексуальными, Козероги? Это способность взять жизнь за рога, не отступать перед лицом невзгод и продолжать верить в свои мечты. Весы, нет ничего плохого в веселье и играх, если вы со своей второй половинкой на одной волне. Позвольте себе быть счастливыми.

Лев — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Что такое настоящий тест на совместимость? Это осознание того, как вы пережили штормовую погоду. Имейте в виду: звезды сулят вам внезапные перемены, которые могут вытащить коврик из-под ваших ног. Многим из вас предстоит задуматься, что представляет собой ваша жизнь, о такой жизни вы мечтали? Если вы со своей второй половинкой можете пройти через это как команда, вы можете пройти через все. Некоторые из вас могут понять, что вы выросли относительно друг друга. В таком случае попробуйте расстаться друзьями. Основная часть взросления — это понимание, когда вам нужно собирать чемоданы и двигаться дальше.

Космический совет: не бойтесь перемен.

Дева — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Секрет долгосрочных отношений: открытое и честное общение, уважение к выбору друг друга, доверие, принятие и безусловная любовь. Возможно, вы не поняли это правильно с первого раза, но вы учитесь и совершенствуетесь со временем. Одинокие Девы могут общаться с кем-то, кто ищет постоянное место жительства в своей жизни. Примите дары, которые они вам преподнесут. Это то, что вам сейчас нужно.

Космический совет: прочувствуйте почву под ногами и ощутите уверенность.

Весы — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Нет ничего плохого в веселье и играх, если вы со своей второй половинкой на одной волне, Весы. Позвольте себе быть счастливыми. Почувствуйте себя Клеопатрой или Александром Великим. Звезды намекают, что грядет период новой страсти. Привнесите в вашу жизнь больше экспериментов, как на работе и досуге, так и в спальне. Вы заметите, как отношение к вам со стороны окружающих изменится, и вам это понравится.

Космический совет: станьте диким мустангом, Весы.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 10 сентября

«Возможно, наши подруги — наши родственные души, а парни — просто люди, с которыми можно повеселиться». Так говорила героиня сериала «Секс в большом городе» Керри Брэдшоу, Скорпионы! Возможно она и права. Подумайте об этом… Сегодняшний день требует от вас радости, праздника и безумия. Не позволяйте тому обстоятельству, что сегодня лишь вторник, быть причиной для отказа от развлечений. Быть может есть хороший друг, с которым вы давно хотите увидеться или кафе, в которое вы все никак не можете зайти? Действуйте! Пропустите пижамную ночь в пользу вечера напитков и разврата.

Космический совет: соберите друзей и устройте вечеринку!

Стрелец — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Почему мы так легко судим людей, Стрельцы? Несмотря на то, как все выглядит снаружи, вы обнаружите, что многое скрыто под поверхностью. Ваш круг души готов к обновлению. Одинокие Стрельцы, пусть ваш подход к свиданиям и сексу будет практически одинаковым. Не стоит быть столь зажатыми. Откройте свое сердце, Стрельцы

Космический совет: расширьте свой круг общения.

Козерог — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Вы знаете, что значит по-настоящему быть сексуальными, Козероги? Это способность взять жизнь за рога, не отступать перед лицом невзгод и продолжать верить в свои мечты. Именно такое отношение делает Вселенную и ваших поклонников вставать перед вами на колени. Козерогам, у которых есть пара, сегодня вам предстоит решить давно накопившиеся проблемы со своей второй половинкой. Звезды говорят, что это в лучшую сторону изменит вашу жизнь. Космический совет: обретите и почувствуйте настоящую сексуальность!

Водолей — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Что мешает вам сделать смелый шаг, Водолеи? Не позволяйте страхам и запретам терять ваш боевой настрой. Вы зашли так далеко. Так что продолжайте двигаться к своей цели. Некоторые из вас могут изо всех сил прислушиваться к своему внутреннему голосу. Важно уменьшить шум снаружи, чтобы вы могли восстановить связь с самим собой. Ваша душа уже знает лучший путь вперед.

Космический совет: убавьте шум снаружи.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 10 сентября

Вы знаете, что усиливает аромат отношений? Звезды говорят, что вам пора прекратить быть столь серьезными, Рыбы. Важно быть более простыми и легкими, а также уметь экспериментировать с новым. Есть ли новая пивоварня, которую вы хотели посетить? Мастер-класс, который вы хотите провести с любимым? Встречи и дедлайны могут подождать до завтра.

Космический совет: обратите внимание на свою личную жизнь.