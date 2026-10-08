«Чтобы вас никто не видел»: Катя Лель об алкоголе на выступлениях

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 38 0

Артистка опровергла слухи о падении со сцены на концерте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Катя Лель опровергла слухи о падении со сцены с бутылкой водки

Заслуженная артистка России Катя Лель опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы упала со сцены с бутылкой водки. Об этом певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам Лель, она никогда не пила водку и даже не держала ее в руках.

«На днях как-то увидела в прессе фантастическое название: „Катя Лель и бутылка водки“. Что-то такое на сцене. <…> Я никогда в жизни даже водку в руках не держала, во-первых, и не пила», — сказала артистка.

Она добавила, что разрешает участникам своего коллектива позволить себе бокал шампанского или вина только после завершения концерта и вне поля зрения публики.

«Я разрешаю коллективу только после концерта, чтобы вас никто не видел, позволить бокал себе шампанского или вина», — отметила Лель.

Сама певица, по ее словам, никогда не употребляет алкоголь перед выходом на сцену и не собирается менять это правило.

«Никогда не могла и не позволю, потому что я считаю, что человек должен выходить на сцену не в измененном состоянии, а в осознанном состоянии. Это сцена, это святыня, это честное отношение к зрителю. <…> И я себе никогда не могу такого позволить и не позволю. Это исключено», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Полина Гагарина практически полностью отказалась от алкоголя из-за плохого самочувствия после его употребления. Артистка объяснила, что не любит состояние измененного сознания, а спиртное может вызывать у нее проблемы с ЖКТ. Особенно строго Гагарина придерживается этого правила перед концертами, чтобы алкоголь не сказался на самочувствии и выступлении.

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