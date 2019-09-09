«Не в себе?» Самарцы пожаловались на странное поведение Билана на сцене

В сети появилось множество роликов выступления Димы Билана на Дне города в Самаре. Вот только в комментариях фанаты не восторгаются шоу звезды, а, скорее, удивляются его поведению на сцене. Утверждают, что во время концерта, Дима Билан пил очень много воды, часто ложился на пол, терял микрофон и, вообще, вел себя неестественно.

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«Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то », — заявил фолловер.

Дошло до того, что жители Самары обратились к городским властям с требованием публичных извинений за то, что позвали на праздник Диму Билана. Петицию горожане направили в адрес главы Самары и губернатора Самарской области.

Арт-директор артиста Дмитрий попросил поклонников Димы Билана «не вестись» на провокации в сети. По его словам, с музыкантом все в порядке. Об этом сообщает «Звезда». Сам певец никаких комментариев по поводу провала в Самаре пока не давал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал, как поймал «золотую» рыбку.