Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone

Американская корпорация Apple во вторник, 10 сентября, проведет презентацию новинок техники. В театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) эксперты представят обновленную линейку моделей смартфона iPhone. Ожидается, что в нее войдет iPhone 11 Pro Max с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, iPhone 11 Pro с OLED-экраном и диагональю 5,8 дюйма, а также бюджетная версия нового смартфона iPhone 11. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пишет издание со ссылкой на информацию портала Apple Insider, на презентации может быть также представлена обновленная версия ноутбука MacBook, планшетного компьютера iPad Pro и смарт-часы Apple Watch в новом исполнении. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на официальном сайте американской компании. Начало назначено на 10:00 по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple предложила миллион долларов тому, кто взломает iPhone.