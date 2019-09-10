Россия лишилась чистого государственного долга. Впервые с 2014 года — времени первых санкций против Москвы и падения цен на нефть — он опустился ниже нуля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и Центрального банка.

Согласно подсчетам издания, такой результат стал возможен из-за рекордных золотовалютных резервов, которые полностью покрыли долг страны. Впервые за пять лет госдолг стал меньше ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных государственных фондов.

Таким образом, РФ могла бы погасить все свои долги только за счет депозитов государственных органов в ЦБ и коммерческих банках, если бы в этом возникла необходимость.

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