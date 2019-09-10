Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы арестовал Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Ему предъявили обвинение в разбое. 36-летний уроженец Казахстана признал вину и дал показания.

В ночь на пятницу, 6 сентября, он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Сам злоумышленник утверждает, что не знал, кто живет в доме. И выбрал его для грабежа лишь потому, что дом стоял ближе всего к лесу и шалашу, в котором ночевал Карабалаев.

Памфилова сумела дать нападавшему достойный отпор и обратить его в бегство. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего назначены экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит хижина, в которой жил подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову.