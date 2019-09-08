Видео: Как выглядит хижина, в которой жил подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Видео из леса, где жил подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову публикует 5-tv.ru. Мужчина несколько лет ютился в хижине, после того как его обманули с зарплатой и он потерял паспорт.

Оказавшись без жилья, подозреваемый в нападении на Памфилову, обустроил шалаш в лесу, совсем недалеко от поселка «Лес и Река» в подмосковной Истре, где и проживает глава Центризбиркома. Известно, что мужчина не имел никакого представления, кто проживает в доме, в котором, предположительно, он решил поживиться.

Башит К. был задержан полицейскими 7 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Его доставили в следственный отдел, где он не стал отрицать свою вину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.