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Видео: Как выглядит хижина, в которой жил подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

, 20:57 Эксклюзивное видео 128

Безработный мужчина несколько лет проживал в лесу.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Видео из леса, где жил подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову публикует 5-tv.ru. Мужчина несколько лет ютился в хижине, после того как его обманули с зарплатой и он потерял паспорт.

Оказавшись без жилья, подозреваемый в нападении на Памфилову, обустроил шалаш в лесу, совсем недалеко от поселка «Лес и Река» в подмосковной Истре, где и проживает глава Центризбиркома. Известно, что мужчина не имел никакого представления, кто проживает в доме, в котором, предположительно, он решил поживиться.

Башит К. был задержан полицейскими 7 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Его доставили в следственный отдел, где он не стал отрицать свою вину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападение на главу ЦИК было совершено ночью в ее доме в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. Женщина услышала мяуканье кота, спустилась на первый этаж, где на нее набросился предполагаемый злоумышленник.

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