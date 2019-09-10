Черчесов прокомментировал матч, в котором Россия вырвала победу у Казахстана

Российская сборная по футболу может паковать чемоданы на Евро-2020. В понедельник, 9 сентября, в Калининграде наша команда обыграла Казахстан с минимальным счетом.

Матч дался непросто. Россияне нанесли более 20 ударов по воротам соперника, но забить удалось лишь под занавес — на 89-й минуте. Его оформил защитник Марио Фернандес.

После игры главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что его подопечным лучше не вспоминать об этой победе, а настраиваться на будущее.

«То, что победили, сегодня — забыть. Завтра посмотреть и потом проанализировать», — сказал после матча главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов

Следующая игра — с Шотландией на домашнем поле в Лужниках 10 октября. Там уверяют, что к матчу все готово уже сейчас. Но куда более строгая инспекция в эти дни идет в Петербурге: комиссия УЕФА оценивает готовность Северной столицы к проведению Евро-2020.

Ранее 5-tv.ru показывал видео победного гола, который оформил Марио Фернандес.