Марио Фернандес обеспечил победу России в отборочном матче с Казахстаном к Евро-2020

Российская сборная обыграла команду из Казахстана во время шестого тура отборочного цикла чемпионата Евро-2020. На 89-й минуте гол забил защитник Марио Фернандес.

Игра, проходившая на стадионе в Казахстане в понедельник, 9 сентября, завершилась со счетом 1:0. Сборная команда из России в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд.

Российские спортсмены владели преимуществом на протяжении всего матча, однако реализовать сумели только один момент. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали 15 очков и остались на второй строчке в турнирной таблице группы I.

В другом матче этой группы сборная Бельгии разгромила команду Шотландии. Игра завершилась со счетом 4:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России одержала победу над Шотландией в отборочном матче ЧЕ-2020.