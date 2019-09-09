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  4. Марио Фернандес обеспечил победу России в отборочном матче с Казахстаном к Евро-2020

Марио Фернандес обеспечил победу России в отборочном матче с Казахстаном к Евро-2020

, 23:39 Видео 471

Гол в ворота соперников защитник российской сборной забил на 89-й минуте.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф, Instagram @agapov_alex1

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 26

Российская сборная обыграла команду из Казахстана во время шестого тура отборочного цикла чемпионата Евро-2020. На 89-й минуте гол забил защитник Марио Фернандес.

Игра, проходившая на стадионе в Казахстане в понедельник, 9 сентября, завершилась со счетом 1:0. Сборная команда из России в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд.

Российские спортсмены владели преимуществом на протяжении всего матча, однако реализовать сумели только один момент. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали 15 очков и остались на второй строчке в турнирной таблице группы I.

В другом матче этой группы сборная Бельгии разгромила команду Шотландии. Игра завершилась со счетом 4:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России одержала победу над Шотландией в отборочном матче ЧЕ-2020.

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