В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу

В России предложили ужесточить требования к найму таксистов. Причем с инициативой выступили сами руководители крупнейших агрегаторов. Они просят предоставить им допуск к государственным базам данных. Речь идет о проверке кандидатов на наличие судимостей, лишений прав и наркозависимость.

В будущем это поможет создать единый реестр водителей для работы в такси. Нововведения, как говорят эксперты, сделают поездки более безопасными, к тому же, это позволит отсеять недобросовестных иностранцев, которые завышают свой стаж за рулем, чтобы быстрее найти работу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов.