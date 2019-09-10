  1. Пятый канал
  4. В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу

В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу

, 7:22 Эфирная новость 18

Крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить наем водителей, допуская соискателя к работе лишь только после того, как будет осуществлена проверка по государственным базам данных.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

В России предложили ужесточить требования к найму таксистов. Причем с инициативой выступили сами руководители крупнейших агрегаторов. Они просят предоставить им допуск к государственным базам данных. Речь идет о проверке кандидатов на наличие судимостей, лишений прав и наркозависимость.

В будущем это поможет создать единый реестр водителей для работы в такси. Нововведения, как говорят эксперты, сделают поездки более безопасными, к тому же, это позволит отсеять недобросовестных иностранцев, которые завышают свой стаж за рулем, чтобы быстрее найти работу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов.

Читайте также

+12° Днём +24°
Ночью +14°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Последние новости

7:56
Татьяна Кравченко поведала, как бросила мужа-изменника ради Александра Абдулова
7:49
После отказа провести выборы Джонсон отправил Палату общин в «вынужденный отпуск»
7:42
В России авиабилеты экономкласса подорожали на четверть
7:36
Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
7:29
Ученые анонсировали первое в истории видео с настоящей черной дырой
7:22
В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу

Сейчас читают

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!
Россия лишилась чистого государственного долга
Черчесов прокомментировал матч, в котором Россия вырвала победу у Казахстана

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев