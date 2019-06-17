«Косметолог»-изувер отсидит пять лет и шесть месяцев в тюрьме

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Наталья Коростелева изуродовала в Москве десятки женских лиц.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Алексей Майшев, Пятый канал

Лже-косметолог Наталья Коростелева, безвозвратно испортившая природные внешние данные десятков женщин, получила пять с половиной лет колонии общего режима.

Савеловский суд оглашал приговор в понедельник, 17 июня, в течение нескольких часов.

Коростелева в период с 2008 по 2016 год, купив сертификаты, представлялась дипломированным врачом-косметологом и оказывала платные услуги. Ни она, ни ее ассистенты никакого медицинского образования не имели.

Под ее руководством клиентам вводили в ткани лица под видом гиалуроновой кислоты низкокачественный биополимер. В результате инъекций многие из них получили необратимые изменения внешности, которые не в состоянии исправить даже пластическая хирургия, и, конечно, тяжелые психологические травмы. «Салон красоты» работал на Ленинградском проспекте в Москве практически круглосуточно.

Сама Коростелева в зале суда не просто не признала приговор, а заявила, что уголовное дело против нее было сфабриковано, потерпевшие — «мнимые», и никакого ущерба она никому не наносила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у одной из посетительниц Коростелевой после инъекций начала гноиться кожа.

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