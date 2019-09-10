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  4. Не монстр, а угорь: ученые раскрыли природу мифического Лох-Несского чудовища

Не монстр, а угорь: ученые раскрыли природу мифического Лох-Несского чудовища

, 11:46 Видео 56

Исследователи из Новой Зеландии выяснили, что мистический Несси, всего скорее, не был неизвестным науке существом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Silvia Kusidlo, 5-tv.ru

Новозеландские специалисты предполагают, что Лох-Несское чудовище на поверку могло оказаться большим угрем. Косвенно это доказывают результаты исследований, которые проводила научная группа.

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Специалисты изучали флору и фауну озера Лох-Несс. Научная работа заняла около года — за это время были взяты и изучены 250 образцов воды из разных частей озера. Ученые исследовали содержащиеся в пробах образцы ДНК, которые обитатели водоема оставляли там, справляя естественную нужду и обновляя чешую и оперение. По словам представителей научной группы, следов палеозавра, родственная связь с которым является одним из наиболее популярных объяснений существования мистического чудовища, в воде не обнаружено.

Зато специалисты нашли больше количество образцов ДНК угря — следы их биологического материала есть в каждой взятой пробе воды. Поэтому ученые предположили, что легенды о загадочном обитателе озера могут быть с этим связаны.

«Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели и которое считают Лох-Несским чудовищем — это именно угорь», — считают исследователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лох-Несское чудовище попалось на глаза жителю Гонконга.

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