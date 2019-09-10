«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

Ольга Бузова устроила скандал на съемочной площадке. Инцидент произошел во время записи нового выпуска телешоу, в котором артистка выступает в роли ведущей.

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Что конкретно произошло, пока неизвестно — публике доступен только небольшой трейлер к передаче, в который вошел эпизод с резкими высказываниями Бузовой. Судя по всему, кто-то из участников записи очень сильно опоздал на съемку, и начало работы пришлось отложить н несколько часов.

«Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой», — кричит телезвезда.

Устроив выволочку непунктуальному участнику съемок, певица заявила: если такие ситуации на площадке для кого-то допустимы — она вообще не будет приезжать на работу, сообщает издание «Дни.ру».

Стоит отметить, что настроение поп-дивы в последнее время стабильно остается далеко не радужным. Совсем недавно 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова едко «прошлась» по новой супруге своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова — у певицы случился настоящий припадок.